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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير الآثار يتفقد متحف المركبات الملكية قبل افتتاحه

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:44 م
وزير الآثار يتفقد
وزير الآثار يتفقد متحف المركبات الملكية
مها صلاح
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تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، متحف المركبات الملكية ببولاق، للوقوف على آخر الأعمال به ووضع اللمسات النهائية له تمهيدا لافتتاحه الوشيك.

رافق وزير الآثار خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وإيمان زيدان، مساعد الوزير لتطوير المواقع الأثرية، وعدد من قيادات الوزارة.

وشملت الجولة تفقد قاعات العرض والفناء والنافورة ومراجعة اللوحات الإرشادية بالمتحف.

يذكر أن المتحف يضم مجموعة رائعة من المقتنيات من أبرزها العربات الملكية مختلفة الأحجام والأنواع، والتي ترجع إلى فترة حُكم أسرة محمد علي باشا في مصر، كما يضم مجموعة من أطقم الخيول ولوازمها، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب والذين ترتبط وظائفهم بالعربات، فضلًا عن مجموعة من اللوحات الزيتية للملوك والأميرات التي يرجع تأريخها إلى نفس الحقبة التاريخية.

كما تم الانتهاء من كتابة البطاقات الشارحة لجميع القطع الأثرية باستخدام طريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية ووضع خريطة شارحة لقاعات المتحف عند المدخل، وتحديد ووضع الممرات الممهدة والمنحدرات لسهوله الصعود والهبوط بما يسهل حركة الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية، وسوف يتم وضع لوحات إرشادية بجميع القاعات باستخدام لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى تخصيص دورات مياة لذوي الاحتياجات الخاصة مجهزة طبقا للمواصفات العالمية.

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