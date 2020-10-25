حكومة إسبانيا تجتمع اليوم لمناقشة فرض الطوارئ لمواجهة كورونا

يعقد مجلس الوزراء الإسباني، برئاسة بيدرو سانشيز، اجتماعا اليوم الأحد لمناقشة إمكانية فرض حالة طوارئ مجددا لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، أن فرض حالة الطوارئ سوف يعطى للحكومة المركزية المزيد من الصلاحيات لفرض حظر التجوال ومزيد من القيود.يشار إلى أن بعض الحكومات الإقليمية طالبت الحكومة المركزية بفرض حالة الطوارئ، لأنها لا تمتلك حاليا السلطة القانونية لفرض حظر التجوال.