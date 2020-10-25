أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية ضبط (1292) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (4٫25 طن "سجق – مقطعات لحوم – فول صويا") معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية دون مستندات مجهولة المصدر "منتج نهائي" مستلزمات إنتاج، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم – كائن بعين شمس بالقاهرة).ونجحت الجهود في ضبط (77٫6 طن "سمسم – سكر حر – زيت طعام"مستلزمات إنتاج ) يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لإدخالها فى عمليات التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الحلاوة الطحينية – كائن بقويسنا بالمنوفية)، وضبط (3٫17 طن دواجن) تم ذبحها بدون إشراف طبى بيطرى وتعبئتها داخل عبوات بدون بيانات مما يشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر دواجن بدون ترخيص – كائن بثالث المنتزه بالإسكندرية).وتمكنت الجهود من ضبط (36000 قطعة شيكولاتة معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية منتج نهائى - 16٫925 طن "زبدة كاكاو – سكر حر – كاكاو بودرة – جوز هند – بودرة لبن" دون مستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج") بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية – كائن بالقناطر الخيرية بالقليوبية)، وضبط (3 طن سكر حر بدون مستندات مجهول المصدر) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية – كائن بفاقوس بالشرقية).وأثمرت الجهود عن ضبط (2٫1 طن منظفات صناعية بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لتعبئتها لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية – كائن بفرشوط بقنا)، وضبط (10 طن " أسمدة زراعية" بدون مستندات مجهولة المصدر).. تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية – كائن بفاقوس بالشرقية).وأسفرت الجهود عن ضبط (16325 عبوة "مخصبات زراعية" غير صالحة للإستخدام الزراعى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها 19000 قرص حبوب غلال."منتج نهائي" – 7 أطنان مواد خام "مخصبات زراعية" دون مستندات مجهولة المصدر تحت التعبئة – 2 ماكينة تغليف لزوم التصنيع)، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الأدوية البيطرية دون ترخيص – كائن بالبرلس بكفر الشيخ، وضبط (2٫15 طن أعلاف حيوانية دون مستندات مجهولة المصدر).. تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن للأعلاف الحيوانية دون ترخيص – كائن بطنطا بالغربية).