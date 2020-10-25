إيطاليا توافق على خطة لتشديد القيود المفروضة لاحتواء كورونا

صدّق مجلس الوزراء الإيطالي، برئاسة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، على خطة لتشديد القيود لاحتواء تفشي فيروس كورونا.وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن الخطة تتضمن تقييد ساعات عمل الحانات والمطاعم، وإغلاق أماكن الترفيه وصالات الجيم.كما تشمل الخطة مطالبة الإيطاليين بعدم التنقل بين المدن.ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات غدا، على أن تستمر حتى 24 نوفمبر المقبل.