إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق «الإسماعيلية- بورسعيد»

توقفت حركة سير السيارات على طريق «الإسماعيلية- بورسعيد»، بسبب حادث تصادم ميكروباص على محور 30 يونيو.وتلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من إدارة مرور الإسماعيلية، يفيد بتوقف حركة المرور على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"، وتبين أن توقف الطريق بسبب حادث انقلاب ميكروباص على محور 30 يونيو بالطريق ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص وجميعهم من محافظة الإسماعيلية.ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين، للمستشفى السلام ببورسعيد لتلقي العلاج اللازم، فيما انتقل ضباط الشرطة لمكان البلاغ، لمعاينة الحادث، ورفع حطام السيارة، لعودة فتح الطريق مجددًا.