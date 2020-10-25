التفاصيل الكاملة لصفقة بيع أصول «دانة غاز» النفطية فى مصر

وبموجب بنود اتفاقية البيع، فإن المقابل الذي ستحصل عليه "دانة غاز" يشمل:

أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية عن إبرامها اتفاقية ملزمة مع شركة "آي بي آر الوسطاني للبترول المحدودة"، التابعة لمجموعة "آي بي آر للطاقة"، لبيع أصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر مقابل ما يصل إلى 236 مليون دولار أمريكي شاملًا لدفعات مستقبلية مشروطة.وتعد "آي بي آر" شركة خاصة رائدة في قطاع استكشاف وإنتاج الغاز في مصر، ولديها تسع مناطق امتياز وأكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في مجال تعزيز مستويات استخراج النفط والغاز من الحقول الناضجة المنتجة.وتأتي هذه الصفقة نتيجة لخطة بيع شاملة، بدأتها الشركة بعد إجراء مراجعة استراتيجية لأعمالها في مصر وبعد الدخول في مفاوضات مع عدد من المشترين المحتملين في الربع الثاني من عام 2019، ونتيجة لذلك تلقت الشركة أربعة عروض للشراء، واستمرت المفاوضات مع الطرف الذي تقدم بأفضل العروض لفترة أطول نتيجة للقيود التي فرضتها جائحة "كوفيد-19" على السفر والاتصالات، وتأثير الجائحة على الاقتصاد العالمي مما أدى لحدوث انخفاض حاد في أسعار النفط والغاز العالمية.وتتماشى صفقة البيع مع الأهداف الاستراتيجية لدانة غاز فيما يتعلق بتعزيز مركزها المالي والتركيز على تطوير أصولها عالمية المستوى في إقليم كردستان العراق.وأوضحت دانة غاز في بيان لها اليوم النقاط الرئيسية لصفقة البيع، والت شملت بيع حصصها التشغيلية في مناطق الامتياز البرية الأربعة التابعة لها وهي "المنزلة" و"غرب المنزلة" و"غرب القنطرة" و"شمال الصالحية"، ورخص التطوير المرتبطة بهذه المناطق. وخلال النصف الأول من عام 2020، بلغ معدل إنتاج مناطق الامتياز المذكورة 30،950 برميل نفط مكافئ يوميًا وبلغت مساهمتها في أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والنضوب 38 مليون دولار. وسيتم نقل حقوق الملكية والمسئوليات والموظفين إلى المشتري عند إتمام التنفيذ والحصول على الموافقة الرسمية على عقود التنازل لمختلف الامتيازات. وستحتفظ الشركة من خلال شركتها المملوكة بالكامل "دانة غاز مصر"، بحصصها في امتيازي استكشاف "المطرية" (القطاع 3) البري و"شمال العريش" (القطاع 6) البحري، وستعمل الشركة على تحقيق أكبر مردود ممكن من هذه الأصول وتعزيز قيمتها.1- مبلغًا نقديًا أساسيًا قدره 153 مليون دولار أمريكي، شاملًا صافي رأس المال العامل المرتبط بالأصول المباعة والمحتسب قبل أي تعديلات سعرية بتاريخ إتمام الصفقة.2- دفعات مشروطة تصل قيمتها إلى 83 مليون دولار أمريكي وترتبط هذه الدفعات بمتوسط أسعار خام برنت وأداء الإنتاج خلال الفترة بين 2020-2023 بالإضافة لإتمام عدد من الفرص التجارية المحتملة والمرتبطة بأطراف أخرى. وعند الإغلاق، سيتم تعديل المقابل الأساسي بناءً على المبالغ التي استلمتها الشركة والدفعات التي قامت بتسديدها خلال الفترة الانتقالية التي تفصل بين تاريخ سريان الاتفاق الفعلي وتاريخ إتمامه.وتخضع هذه الصفقة لعدد من الشروط المسبقة كما تتطلب الحصول على موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ومن المتوقع إتمامها في بداية العام القادم،وسيتم استخدام العائد المالي لهذه الصفقة لسداد ديون الشركة وللاستخدمات المؤسساتية العامة.وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز": "هدفنا الرئيسي دائمًا هو تحقيق أكبر عائد لمساهمينا، وتشكل صفقة بيع أصولنا في مصر جزءًا رئيسيًا من هذه الاستراتيجية، وسيمكننا إتمام عملية البيع من تعزيز مركزنا المالي وتركيز اهتمامنا على تطوير أصولنا عالمية المستوى في إقليم كردستان العراق، والتي تحتوي على احتياطيات ضخمة تزيد حصتنا فيها على مليار برميل نفط مكافئ كما تحتوي هذه الأصول على موارد هيدروكربونية إضافية هائلة سيتم استكشافها وتطويرها مستقبلًا. وتمتاز أصولنا المتبقية في مصر بجودتها حيث سنواصل احتفاظنا بحصص في قطاعين للاستكشاف، ويتمتع قطاع الاستكشاف البحري على وجه التحديد بإمكانات عالية".وأضاف: "حققنا مسيرة ناجحة وإنجازات ملموسة منذ بدء عملياتنا في مصر قبل 12 عامًا، حيث تضاعف حجم احتياطياتنا المحتملة والمؤكدة كما زاد معدل إنتاجنا بنسبة 50٪ على مر السنوات، كما أن أنشطتنا واستثماراتنا في قطاع الغاز المصري لعبت دورًا مهمًا في توفير إمدادات إضافية من الغاز لتوليد الطاقة محليًا بدلًا من استخدام الوقود السائل الأعلى تكلفة".