رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاقية السلام مع البحرين

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:57 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
طباعة
صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، على اتفاق السلام وتطبيع العلاقات مع البحرين.

وعرض بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، الاتفاقية وبنودها على الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، على أن يتم عرضها أمام الكنيست لاحقا، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

ووقّعت المنامة وتل أبيب اتفاقية السلام بينهما منذ نحو أسبوع، داخل البحرين، لإعلان بدء العلاقات المباشرة بشكل رسمي بينهما.

وكانت إسرائيل والبحرين قد وّقعا على "إعلان السلام" بينهما في منتصف شهر سبتمبر الماضي، برعاية أمريكية، داخل البيت الأبيض.

وتسعى الإدارة الأمريكية، وكذلك الاحتلال الإسرائيلي، إلى عقد العديد من اتفاقيات السلام وتطبيع العلاقات مع الدول العربية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة الماضي، بدء علاقات مباشرة بين إسرائيل والسودان.

موضوعات متعلقة

تحقيقات «شهيد المرج»: تصدى لـ3 تجار مخدرات فمزقوا جسده أمام معهد المطرية

«باسوا الجزم».. الباز يكشف تفاصيل تواصل 2 من هاربي تركيا معه للعودة إلى مصر

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

الصور

image description

ثاني أيام «انتخابات النواب» في إمبابة

image description

اليوم الثاني للماراثون البرلماني

image description

مصر تنتخب: انتخابات الدقي والعجوزة

image description

انزل شارك.. مواطنون يشاركون فى ماراثون انتخابات النواب (صور)

image description

«الهلال الأحمر»: حالة إغماء واحدة فى لجان الجيزة بانتخابات النواب

الأكثر قراءة

«رشوة في انتخابات القاهرة»؟ «الجزيرة» تسقط في فخ «الفبركة الغبية»

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

تحقيقات «شهيد المرج»: تصدى لـ3 تجار مخدرات فمزقوا جسده أمام معهد المطرية

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

سمكة قرش تهاجم رجلا قبالة ساحل أستراليا

استخدام تقنيات الواقع الافتراضي لعلاج مشكلة اضطرابات الغذاء

مجموعة سامسونج تعلن وفاة رئيسها لى كون هى بعد صراع مع المرض

مواعيد القطارات اليوم الأحد 25-10-2020

أيام زمان

راجية محسن.. قصة شبيهة راقية إبراهيم التى أنقذت محمد عبدالوهاب

دخل على السادات رافعًا عصاه.. توفيق الحكيم يروي قصته مع الرئيس

اعترافات شيريهان.. «حياتي تغيرت لوجود ابنتي وشعرت بالندم لهذا السبب»

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

مقالات الرأي
ماجد حبته
تفجير السد.. بين الهزل والجد
د.أحمد الخميسى
صيد الأخطاء والنواقص
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
المزيد

الثقافة

اليونان ضيف شرف معرض الكتاب.. و«إدريس» الأقرب لشخصية العام

«عادى جدًا طبعًا» جديد الكاتبة صفاء عبدالمنعم عن دار النسيم

في ذكراه.. محمود دياب ترك القضاء من أجل عيون المسرح

«هناك حيث أنا» أحدث إبداعات الكاتب السيناوي عبد الله السلايمة