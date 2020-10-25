الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاقية السلام مع البحرين

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، على اتفاق السلام وتطبيع العلاقات مع البحرين.وعرض بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، الاتفاقية وبنودها على الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، على أن يتم عرضها أمام الكنيست لاحقا، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.ووقّعت المنامة وتل أبيب اتفاقية السلام بينهما منذ نحو أسبوع، داخل البحرين، لإعلان بدء العلاقات المباشرة بشكل رسمي بينهما.وكانت إسرائيل والبحرين قد وّقعا على "إعلان السلام" بينهما في منتصف شهر سبتمبر الماضي، برعاية أمريكية، داخل البيت الأبيض.وتسعى الإدارة الأمريكية، وكذلك الاحتلال الإسرائيلي، إلى عقد العديد من اتفاقيات السلام وتطبيع العلاقات مع الدول العربية.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة الماضي، بدء علاقات مباشرة بين إسرائيل والسودان.