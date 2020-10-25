رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الكهرباء»: 26 ألفًا و600 ميجاوات الحمل المتوقع اليوم

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:34 م
الكهرباء
الكهرباء
أ ش أ
طباعة
ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأحد بلغ 26 ألفا و600 ميجاوات، مقابل 26 ألفا و400 ميجاوات، أمس، فيما بلغ أدنى حمل أمس 18 ألفا و476 ميجاوات.

كانت الوزارة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات، سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وفعّلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط 9 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى 30 أبريل الماضي.

يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات.

وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم، وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلفة والوقوف على أسبابها والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.

موضوعات متعلقة

سيناريو غلق المدارس بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يوضح الحقيقة لـ«الدستور»

«كاذبون».. الإخوان يحاولون تشويه الانتخابات البرلمانية

«باسوا الجزم».. الباز يكشف تفاصيل تواصل 2 من هاربي تركيا معه للعودة إلى مصر

راجية محسن.. قصة شبيهة راقية إبراهيم التى أنقذت محمد عبدالوهاب

الصور

image description

ثاني أيام «انتخابات النواب» في إمبابة

image description

اليوم الثاني للماراثون البرلماني

image description

مصر تنتخب: انتخابات الدقي والعجوزة

image description

انزل شارك.. مواطنون يشاركون فى ماراثون انتخابات النواب (صور)

image description

«الهلال الأحمر»: حالة إغماء واحدة فى لجان الجيزة بانتخابات النواب

الأكثر قراءة

«رشوة في انتخابات القاهرة»؟ «الجزيرة» تسقط في فخ «الفبركة الغبية»

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

تحقيقات «شهيد المرج»: تصدى لـ3 تجار مخدرات فمزقوا جسده أمام معهد المطرية

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

سمكة قرش تهاجم رجلا قبالة ساحل أستراليا

استخدام تقنيات الواقع الافتراضي لعلاج مشكلة اضطرابات الغذاء

مجموعة سامسونج تعلن وفاة رئيسها لى كون هى بعد صراع مع المرض

مواعيد القطارات اليوم الأحد 25-10-2020

أيام زمان

راجية محسن.. قصة شبيهة راقية إبراهيم التى أنقذت محمد عبدالوهاب

دخل على السادات رافعًا عصاه.. توفيق الحكيم يروي قصته مع الرئيس

اعترافات شيريهان.. «حياتي تغيرت لوجود ابنتي وشعرت بالندم لهذا السبب»

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

مقالات الرأي
ماجد حبته
تفجير السد.. بين الهزل والجد
د.أحمد الخميسى
صيد الأخطاء والنواقص
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
المزيد

الثقافة

اليونان ضيف شرف معرض الكتاب.. و«إدريس» الأقرب لشخصية العام

«عادى جدًا طبعًا» جديد الكاتبة صفاء عبدالمنعم عن دار النسيم

في ذكراه.. محمود دياب ترك القضاء من أجل عيون المسرح

«هناك حيث أنا» أحدث إبداعات الكاتب السيناوي عبد الله السلايمة