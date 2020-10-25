اليونان ضيف شرف معرض الكتاب.. و«إدريس» الأقرب لشخصية العام

تنتظر الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، اعتماد اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اسم الكاتب الكبير يوسف إدريس شخصية الدورة الـ52 من معرض القاهرة للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير 2021.وتحل في تلك الدورة "اليونان" ضيف شرف، والتي من المقرر أن تشارك بجناح خاص في المعرض، إلى جانب العديد من الندوات الثقافية التي تتناول الأدب والفنون اليونانية، إلى جانب التاريخ الثقافي بين البلدين.وتدرس الهيئة في الوقت الحالي، اقتراحات مقدمة لحل أزمة تكدس الجمهور أمام البوابات في ظل انتشار فيروس كورونا، وكيفية اتخاذ الإجراءات الوقائية من الفيروس، وتحقيق عمليات التباعد الاجتماعي.ومن المقرر أن تعلن الهيئة خلال الفترة المقبلة فتح باب المشاركة أمام دور النشر في المعرض عقب الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة بمحاوره وفعالياته.