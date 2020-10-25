أزمة دبلوماسية جديدة بين قطر وأستراليا.. هذه تفاصيلها

أزمة دبلوماسية جديدة تلوح في الأفق بين قطر وأستراليا، حيث أبدت الحكومة الأسترالية "مخاوف جدية" لدى السلطات القطرية، بعد أن صدرت أوامر لنساء على متن طائرة متجهة من الدوحة إلى سيدني بالنزول من الطائرة وخضعن لتفتيش وفحص طبي داخلي أثار استياءهن، حسبما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية.وذكرت الصحيفة في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، أنه كان من المقرر أن تغادر الرحلة المتجهة إلى سيدني، مطار حمد الدولي في الدوحة، الساعة 8.30 يوم الجمعة 2 أكتوبر، لكنها تأخرت لمدة أربع ساعات بعد العثور على رضيع حديث الولادة ميتًا في المطار.وكان من بين الركاب البالغ عددهم 34 راكبًا، الدكتور "وولفجانج بابيك"، الذي كان عائدًا إلى أستراليا بعد أن أمضى شهرًا في ألمانيا مع والده المريض.وقال "بابيك" في حديثه مع "الجارديان"، إنه بعد حوالي ثلاث ساعات من الانتظار على متن الطائرة، طلبت شركة الطيران أن تنزل جميع النساء على متن الطائرة، موضحًا أنهم عادوا بعد ذلك بقليل، وكان معظمهن في حالة استياء للغاية، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.وأضاف"بابيك": "كانت إحداهن على الأقل تبكي، وكنّ يناقشن ما حدث ويقُلن إنه غير مقبول ومثير للاشمئزاز"، ثم سُمح للطائرة بالإقلاع.وأوضح "بابيك" أنه تحدث بعد ذلك إلى بعض الركاب، الذين قالوا إنهن نُقلن من الطائرة وتم اقتيادهن إلى منطقة غير عامة بالمطار وخضعن لفحص طبي.وتابع: "اقتادهن رجال الأمن إلى القبو، وهن يجهلن ما يجري، وبعد ذلك تم تقديمهن إلى طبيبة وتم فحصهن بعد أن نزعن ملابسهن بالكامل، للكشف عن منطقة المعدة وأسفل البطن لمعرفة ما إذا كانت قد أنجبت مؤخرًا.وأفاد التقرير، أنه تم العثور على طفل في المرحاض وكانوا يحاولون معرفة من هي الأم، مضيفًا، أن عمليات التفتيش شملت 13 امرأة أسترالية، وتم إجراؤها في سيارة إسعاف على المدرج.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية لصحيفة " The Guardian Australia"، إن الوزارة "على علم بالتقارير المتعلقة بمعاملة الركاب في قطر على متن رحلة للخطوط الجوية القطرية إلى سيدني".وقال بيان محدث من الوزارة مساء الأحد، إن الحكومة الأسترالية "سجلت رسميًا مخاوفها الجادة بشأن الحادث مع السلطات القطرية، وتم التأكيد على أنه سيتم توفير معلومات مفصلة وشفافة عن الحدث قريبًا".من جانبها، قالت الخطوط الجوية القطرية، في تصريح للصحيفة، إنه لم يتم الاتصال بها من قبل أي من ركاب الرحلة، وقالت إنها لا تستطيع التعليق.وأضاف الجانب القطري: "نحن نقدر المخاوف والضيق الذي أعرب عنه كل المسافرين الأستراليين الذين تحدثت إليهم، وسوف نحقق في هذه الأمور مع السلطات والمسئولين المعنيين".