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5 أطعمة تضر بصحة الرئتين في ظل انتشار كورونا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:55 م
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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تزود الرئتين الجسم بالأكسجين وتخليصه من ثاني أكسيد الكربون، لذلك تعتبران من أهم أجزاء الجسم، وبحسب موقع "Healthy " يمكنك تبني العادات الصحية الصحيحة لتجنب إصابة الرئتين، خاصة في ظل انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، ويجب عليك تجنب بعض الأطعمة التي تساعد علي الضرر بالرئتين ومنها:

1. الخبز

يمكن أن تساهم الكربوهيدرات البسيطة مثل الدقيق المكرر والسكريات في سوء صحة الرئتين، وتقول ليزا ريتشاردز، أخصائية التغذية، "إن النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات سيسمح للجسم بإنتاج كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون، وهو أمر جيد لأي شخص يعاني من أمراض الرئة".

2. البروكلي

في بعض الحالات، يمكن أن يكون البروكلي جيدًا لصحة الرئتين بفضل ثراءه بمضادات الأكسدة وإمكانات مكافحة السرطنة، تشير أماندا ويبستر، مدرب العقل والجسم المعتمد، إلا أنه -في الواقع- يمكن أن يُسهم في تدهور صحة الرئة السيئة بسبب ميله إلى التسبب في حدوث انتفاخ.


3. الآيس كريم

من المعروف أن منتجات الألبان تزيد من إنتاج المخاط، كما توضح طبيبة العلاج الطبيعي آنا جونسون "خاصة في الجهاز التنفسي"، مما يجعله الطعام الأول الذي يجب أن نحد من استهلاكه خلال انتشار فيروس كورونا المستجد.

4. الأطعمة المصنعة الرقائق

الأطعمة المصنعة مثل رقائق البطاطس مليئة بالدهون المشبعة والأملاح، ولا يعد أيًا منها مفيدًا للصحة العامة، أو صحة الرئة على وجه التحديد.

5. البيرة

الكحول ليس مناسبا للرئتين بأي شكل من الأشكال، وخاصة النبيذ الأحمر أو الكوكتيلات، وكلاهما يمكن أن يساهم في تفاقم الالتهاب، لكن البيرة قد تكون أسوأ خيار على الإطلاق.

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