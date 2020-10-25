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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير شئون المجالس النيابية يناشد المواطنين المشاركة في الانتخابات

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:40 م
المستشار علاء فؤاد،
المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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حث المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، كل مواطني مصر ممن لهم حق التصويت بالمشاركة الإيجابية في العرس الديمقراطي لانتخاب مجلس النواب.

وقال فؤاد، في تصريحات لـ"الدستور"، إن المشاركة واجب وطني وحق للمواطن في اختيار من يمثله للقيام بالدور الرقابي والتشريعي.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير بهو الشورى ومصافحة الأعضاء المعينين.

وأضاف: كان لا بد من إقامة حفل استقبال يليق بالأعضاء المعينين أسوة بالنواب المنتخبين الذين تم لهم إقامة حفل استقبال، وهذا يوم جميل بحق لأن هذا المجلس يضم نخبة من خيرة أبناء مصر، ولها من الكفاءات والخبرات الكثير، وفي مجالات متعددة.

مشيرا إلى أن الحكومة على أتم استعداد للتعاون مع المؤسسة التشريعية والبرلمانية في شتي المجالات، لأننا نعمل كمجموعة عمل واحدة لصالح المواطن المصري والدولة المصرية.

وأشاد الوزير باللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الشيوخ لإعداد لائحة المجلس، قائلا: يرأسها شخصية قانونية على أعلى مستوى وتضم كفاءات قانونية وسياسية.

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