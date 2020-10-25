نشرة أسعار الفاكهة اليوم 25-10-2020 في الأسواق





سبب استقرار أسعار الفاكهة اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 وقال حاتم نجيب عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، أن هناك حالة من الاستقرار في أسعار الفاكهة اليوم الأحد نتيجة وفرة المعروض.



وأضاف نجيب في تصريحات لـ "الدستور" أن أسعار الخضار شهدت استقرار هذا العام بسبب زيادة المعروض عن حجم الطلب.



وأشار إلى أن سوق العبور يشهد مزيد من الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا وكذلك توفير السلع الغذائية المصرية.



أسعار الفاكهة اليوم الأحد جاءت أسعار أسعار البرتقال أبو سرة 3-6 جنيهات، وسجل البرتقال البلدى 6-12 جنيها والبرتقال السكري 6-12 جنيها.



وسجلت أسعار والمانجو من 10 إلى 20 جنيها، والكمثري سجلت 7 إلي 9 جنيهات الكنتالوب تراوح بين 4 إلى 5 جنيهات، والجوافة من 3 إلي 5 جنيهات، والموز مستورد 15 إلى 20 جنيها.



أسعار التفاح أحمر من 18 إلى 20 جنيها، والتفاح الأخضر من 12 إلى 16 جنيها.



وسجلت أسعار الفراولة من 9 إلى 12 جنيهًا، والبلح أصفر برحي من 12 إلى 17 جنيهًا، والبلح أحمر بلدي من 4 إلى 7 جنيهات.



وسجلت أسعار العنب بأنواعه من 4 إلى 10 جنيهات، والتين من 6 إلى 9 جنيهات، والكاكا من 7 إلى 11 جنيها.





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شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأحد، حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج الكلي لمصر في السنوات.وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الفاكهة ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وضبط حركة الأسواق.