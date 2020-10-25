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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفد من حماس يزور القاهرة لتأكيد العلاقات الراسخة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:07 م
إسماعيل هنية
إسماعيل هنية
سارة الشلقاني
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يصل وفد رفيع المستوى من حركة حماس الفلسطينية، إلى القاهرة، اليوم الأحد، يضم كل من خليل الحية وروحي مشتهى عضوي المكتب السياسي بالإضافة إلى صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي، والذي يترأس الوفد، بمشاركة عزت الرشق عضو المكتب السياسي. 

وأعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، في بيان، إرسال وفد رفيع المستوى من الحركة إلى مصر، للتأكيد على العلاقات الأخوية الراسخة مع مصر، والتباحث في جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أن زيارة الوفد ستشمل مسار المصالحة والوحدة الوطنية، إلى جانب بحث الأوضاع في قطاع غزة على المستوى الإنساني، وتطورات الأوضاع مع الاحتلال والمستجدات السياسية التي تمر بها المنطقة بشكل عام.

وتبذل مصر جهودا ضخمة في عدة محاور تخص القضية الفلسطينية، خاصة ما يحدث داخل قطاع غزة المحاصر.

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