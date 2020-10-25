وفد من حماس يزور القاهرة لتأكيد العلاقات الراسخة



وأكد أن زيارة الوفد ستشمل مسار المصالحة والوحدة الوطنية، إلى جانب بحث الأوضاع في قطاع غزة على المستوى الإنساني، وتطورات الأوضاع مع الاحتلال والمستجدات السياسية التي تمر بها المنطقة بشكل عام.



وتبذل مصر جهودا ضخمة في عدة محاور تخص القضية الفلسطينية، خاصة ما يحدث داخل قطاع غزة المحاصر. وأكد أن زيارة الوفد ستشمل مسار المصالحة والوحدة الوطنية، إلى جانب بحث الأوضاع في قطاع غزة على المستوى الإنساني، وتطورات الأوضاع مع الاحتلال والمستجدات السياسية التي تمر بها المنطقة بشكل عام.وتبذل مصر جهودا ضخمة في عدة محاور تخص القضية الفلسطينية، خاصة ما يحدث داخل قطاع غزة المحاصر.

وأعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، في بيان، إرسال وفد رفيع المستوى من الحركة إلى مصر، للتأكيد على العلاقات الأخوية الراسخة مع مصر، والتباحث في جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.