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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل المعينين لتسليمهم كارنيهات العضوية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:38 ص
رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، صباح اليوم، أعضاء المجلس من المعينين بالقرار الجمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وسلم عبدالرازق كارنيهات العضوية الخاصة بالأعضاء بمقر البهو الخاص بمجلس الشيوخ، وما زال يستقبل بقيتهم.

وبدأ أعضاء الشيوخ من المعينين في التوافد على مقر المجلس من الصباح الباكر، واستقبلتهم أمانة المجلس، وتواجد الجميع بمقر البهو لتسلم الكارنيهات وتغيير الصفة الخاصة ببطاقات الرقم القومي، بتواجد فريق من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية داخل مقر المجلس للتسهيل على الأعضاء.

من جهته، أشاد عبدالرازق بالتنظيم الخاص باستقبال الأعضاء، وكذلك اتخاذ الإجراءات الاحترازية طبقا لبروتوكول وزارة الصحة والتباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورنا المستجد، مثمنا العرس الديمقراطي بإجراء انتخابات مجلس النواب.

ودعا عبد الرازق جموع المواطنين والناخبين لممارسة حقهم السياسي، في انتخاب الغرفة النيابية الثانية، مضيفا: "علينا جميعا أن نبرهن للعالم أننا حريصون على هذا الاستحقاق الدستوري، ونأمل في خروج مزيد من المواطنين على مدار الأيام المخصصة للانتخاب".

وأضاف أن مشهد خروج المواطنين حرصا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، رغم ظروف "كورونا"، يعد بمثابة رسالة قوية في مواجهة القوى الكارهة.

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