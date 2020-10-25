اشتباكات حادة بين «مرتزقة أردوغان» في حلب

تصاعدت الاشتباكات بين فصائل الميليشيات الإرهابية المدعومة والموالية لتركيا في منطقة جندريس بريف عفرين شمال غرب حلب، جاء ذلك تزامنًا مع قصف الاحتلال التركي لعدد من القرى الواقعة بريف الرقة وإدلب، وفقا لموقع «تركيا الآن».ونقل الموقع المعارض للنظام التركي عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حركة أحرار الشام من جهة، وأحرار الشرقية من جهة أخرى، تبادلا الاشتباكات وإطلاق النار بمنطقة جندريس بريف عفرين شمال غرب حلب.وأضاف المرصد، ومقره لندن، أنه على صعيد متصل عمد مسلحان اثنان يستقلان دراجة نارية إلى إلقاء قنبلة يدوية على أحد مقرات فصيل فيلق المجد بحي الأشرفية بمدينة عفرين، ما أدى لإصابة أحد حراس المقر، بالإضافة لطفل تصادف مروره من المنطقة.