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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«‏السائق حاول الهروب».. مصرع عامل نظافة صدمته سيارة بكورنيش الإسكندرية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:15 ص
مصرع عامل نظافة
مصرع عامل نظافة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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لقي عامل نظافة مصرعه بعدما صدمته سيارة ملاكي أثناء ممارسة عمله في جمع القمامة والمخلفات بطريق كورنيش الإسكندرية، فيما ألقي القبض على قائد السيارة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ اصطدام سيارة بعامل نظافة بطريق كورنيش الإسكندرية، وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص اصطدام سيارة ملاكي بالمدعو بدر يوسف أحمد، 50 سنة، عامل نظافة بشركة نهضة مصر، المسؤولة عن أعمال النظافة بالإسكندرية، ما أدى إلى وفاته على الفور.

ووفقا لشركة نهضة مصر، قائد السيارة ويدعى م.أ.ح، كان يقود السيارة بسرعة كبيرة، واصطدم بالعامل أثناء جمعه القمامة، وحاول الهرب عقب الحادث إلا أنه زملائه وبعض المارة تمكنوا من اللحاق به وضبطه. ومن جانبه، قال المهندس أحمد عبد القادر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر لأعمال النظافة، إنه كلف المستشار القانوني باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الحادث، فضلا عن صرف مستحقات العامل لأسرته، تحرر المحضر رقم 22622 لسنة 2020 باب شرقي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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