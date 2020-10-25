«هناك حيث أنا» أحدث إبداعات الكاتب السيناوي عبد الله السلايمة

عن سلسلة الأدباء التى تصدرها دار ميتابوك للنشر والتوزيع، صدرت للكاتب عبدالله السلايمة مجموعة قصصية جديدة بعنوان: "هناك حيث أنا"، وفي تصريحات خاصة لــ"الدستور" أشار السلايمة إلى أن المجموعة من المقرر أن تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب. وهى المجموعة القصصية الثالثة له، طرح فيها قضايا ومواقف اجتماعية وسياسية تخص المجتمع السيناوي.تابع السلايمة: تضم المجموعة (26) قصة قصيرة، منها: الجميزة، الشاب، انتهاك، الطنيبة، حكيم، مؤامرة نبيلـة، مباراة، جوع، سيف، جارة سيئة السمعة، قاسم، صورة، سكتة قلمية، وغيرها من القصص التى تقدم للقارئ صورة عن المجتمع السيناوي، وواقعه المعيش.ومن إحدي قصص المجموعة المعنونة بــ"الشاب" نقرأ: حالة سيئة من تلك الحالات التي تصيبنا أحيانًا، فتحيلنا على الفور إلى أشخاص آخرين لا نكاد نعرفهم، كادت تدفعني في صبيحة ذلك اليوم للتجرؤ على رفض طريقة أخي الاستفزازية في إيقاظي من نومي القلق بطبيعته. الطريقة التي كثيرًا ما أظهرت له تبرمي منها، لكنني ما لبثت أن فقدت ثورتي، وتخليت عن وقاحتي المحتملة، حين فاجأني قائلًا بتأثر شديد: "الشاب، تعيش أنت".ـ مات.. قلت مأخوذًاوأسرعت لأتقدم موكب جنازته المهيب،بينما تستعيد مخيلتي تفاصيل مشهد الخلاف الذي دار بيننا الشهر الماضي، وكان ينذر بوقوع كارثة عائلية.رغم شيخوخته التي تؤكد حقيقة تجاوز أبي الستين، إلا أنه يرفض بشدة الاعتراف بشيخوخته، متكئًا على بقايا وسامة قديمة، وشهوة كلما فاجأته رعشتها، زادت من قناعته بمشروعية مطلبه. الأمر الذي وضعنا "أنا وإخوتي" في موقف لا نحسد عليه.كلما حاولت إقناعه بأن يصرف النظر عما يصرُّ عليه، كانت إجابته حاضرة: أنه لم يكن ليفكر بالزواج، لولا شعوره بالحاجة الشديدة لامرأة تؤنس وحدته.وكأنه يعاقبني على تقاعسي في دعمه، شرع في تنفيذ خطته لإجبارنا على ما نخاف عليه منه.