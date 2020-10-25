إندونيسيا: 3732 إصابة جديدة بكورونا و94 وفاة

سجلت إندونيسيا 3732 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 389712.وأظهرت البيانات تسجيل 94 حالة وفاة جديدة بسببب الفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 13299.وقالت حكومة مدينة جاكرتا عاصمة إندونيسيا، في بيان في وقت سابق اليوم الأحد، إنها ستمدد القيود الاجتماعية الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس حتى الثامن من نوفمبر.