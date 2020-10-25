مواطنة أمريكية تصوت في الانتخابات من الفضاء

أدلت رائدة الفضاء الأمريكية كيت روبينز، اليوم الأحد، بصوتها في انتخابات الرئاسة الأمريكية من الفضاء.وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن روبينز شاركت في عملية الاقتراع عبر البريد الإلكتروني من كابينة تصويت إلكترونية آمنة خارج محطة الفضاء الدولية، متصلة بمركز جونسون للفضاء في مدينة هيوستن، بولاية تكساس الأمريكية.وأضافت القناة أن المواطنة الأمريكية نشرت عقب التصويت- على صفحتها بموقع التدوينات المصغرة (تويتر)- صورة أعربت من خلالها عن سعادتها بأداء واجبها المدني في السباق الرئاسي، المقرر يوم 3 من شهر نوفمبر المقبل.