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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الري يشارك في احتفال نقابة المهندسين بنصر أكتوبر

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:58 ص
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي
وائل القمحاوى
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شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في الاحتفالية التي نظمتها النقابة العامة للمهندسين بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد بمركز المنارة للمؤتمرات.

وتأتي تلبية الدكتور عبد العاطي للدعوة إيمانًا بالدور العظيم الذي تقوم به القوات المسلحة في كافة المجالات من حماية الوطن والمساهمة في إنجاز المشروعات القومية التي تمثل تحديات المرحلة الحالية من مستقبل وطننا العزيز مصر.

وصرح "عبد العاطي" - في بيان اليوم الأحد - أن نصر أكتوبر يعتبر من أهم نقاط الفخر المضيئة في تاريخنا الحافل لما تحقق فيه من نصر مؤزر فاق كل النظريات العسكرية واسترد للوطن كرامته وهيبته وأعاد لنا أرضنا الطاهرة.

وأكد على الدور العظيم الذي قدمه المهندس المصري خلال حرب أكتوبر المجيدة وقدرته على تطويع كافة الإمكانيات المتاحة لتحقيق النظر، مؤكدًا على أنه مازالت تحديات جمة تواجه مصر لتحقيق التنمية والبناء وظهر ذلك جليا في تنفيذ المشروعات القومية في كافة المجالات.

ولفت إلى حجم التحديات المائية التي تواجهها الدولة والفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية مما دفع مصر لوضع الاستراتيجية القومية للمياه 2037 والتي تستهدف أربع محاور أساسية (تنمية الموارد، ترشيد المياه، تحسين نوعية المياه، تهيئة البيئة المحيطة) لمواجهة تلك التحديات خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة.

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