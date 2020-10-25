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حوادث

مجلس الدولة: لم نسجل أى معوقات للقضاة فى اليوم الأول لانتخابات النواب

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:13 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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بدأت غرفة عمليات مجلس الدولة، لليوم الثاني، عملها في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، حيث انعقدت بمقر المجلس، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، وذلك لمتابعة قضاة المجلس المشرفين على انتخابات مجلس النواب، المقرر إجراؤها بـ 14 محافظة من محافظات الجمهورية.

ولم تسجل غرفة العمليات على مدار عملها يوم أمس أي معوقات للقضاة خلال اليوم الانتخابي الأول، حيث جرت عملية الاقتراع بجميع اللجان الانتخابية في هدوء وسلاسة تحت تأمين قوات الجيش والشرطة.

وتتابع الغرفة قرابة 2000 قاضٍ من قضاة مجلس الدولة المشرفين على تلك الانتخابات، في كل ما يتعلق بعملهم ابتداء من التسكين بالمحافظات، مرورا بكل إجراءات عملية الاقتراع واستلام البطاقات والصناديق الانتخابية وحتى موعد إغلاق اللجان، والمقرر في التاسعة مساء على مدار يومي الانتخابات.

وانطلقت صباح أمس السبت، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى التاسعة مساء، وتشهد اللجان الانتخابية إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا، حيث تم تعقيم اللجان قبل وبعد انتهاء التصويت أمس، كما التزم أطراف العملية الانتخابية بارتداء كمامة عند التصويت، ووفرت الهيئة الكمامات للمواطنين الذين لا يحملونها أمام مراكز الاقتراع، وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي.

وتجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب في 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا منها 142 مقعدا فى 70 دائرة بالنظام الفردى و142 بدائرتين بنظام القوائم، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1862 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1402 مرشحا مستقلا و743 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.

وتقلص عدد المرشحين بالنظام الفردى نتيجة تأجيل انتخابات الدائرة السادسة بالنظام الفردى ومقرها ديرمواس بالمنيا بسبب حكم قضائي بإدراج مرشح مستبعد والتى كان يتنافس فيها 18 مرشحا بينهم 14 مرشحا مستقلا و4 مرشحين حزبيين.

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