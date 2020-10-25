«سياحة شباب الأعمال»: إعادة فتح الاجتماعات والمعارض يدعم القطاع

قال محمد قاعود رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن صناعة السياحة العالمية واحدة من أكثر الصناعات تضررًا فيما يتعلق بتأثير جائحة COVID-19، مضيفًا أن المفوضية الأوروبية نظمت خلال الفترة الماضية اجتماعًا استهدف في المقام الأول استكشاف مسارات للخروج من تحديات فيروس كورونا وفرص تحقيق انتعاش مستدام للسياحة المتضررة بشكل كبير من الفيروس، مشيرا إلى أن مصر تتبع مسار الاتحاد الأوروبي وتعزز تدابير السلامة، في الاستعداد للموجة الثانية من الفيروس.وأضاف قاعود، خلال بيان له، أن القطاع الخاص والسلطات تراقب باستمرار سلوك الفيروس وحركة الأشخاص من أجل اتخاذ الخطوات المناسبة للسيطرة على انتشار الفيروس، حيث كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على بدء الاجتماعات والمعارض، وسط خطة طوارئ واضحة وضعتها وزارتا الصحة السياحة للتعامل مع تهديدات الفيروسات الجديدة وشاهدنا هذه الإجراءات في مركز مصر الدولي للمعارض ومهرجان الجونة السينمائي.ونوه قاعود، أن دول الاتحاد الأوروبي تبحث عن دول قريبة لقضاء العطلات ومصر تبعد بضع ساعات عن معظم مدن الاتحاد الأوروبي، حيث تعد الرحلات الجوية وإمكانية الوصول عاملين أساسيين لجذب السياح إلى مصر في عامي 2020 و2021، مشيرا إلي أنه يوجد في الصين حوالي 800 مليون شخص في 22 مقاطعة خالية من العدوى ويجب على مصر محاولة جذب هذا السوق. واحد في المائة من هذا الرقم جيد بما يكفي لصناعة السياحة والضيافة.وطالب قاعود، الحكومة المصرية بالاستفادة من المعارض الافتراضية للسياحة الدولية القادمة التي تلعب دورًا مهمًا في انتعاش السياحة، مع ضرورة أن يسهل مجلس الترويج السياحي المصري مشاركة جميع اللاعبين الرئيسيين في صناعة السياحة لتعزيز انتعاش السياحة وازدهار الاقتصاد، من خلال أن يستهدف عرضنا التقديمي استعادة السياحة والتركيز على تحسين الاكتشافات الجديدة وإثراء المحتوى المتخصص ومنافذ الأعمال الجديدة بالإضافة إلى الترويج لأجندة السياحة لعام 2021.وقال قاعود، إن مشاركة مصر ونقل خطتها الوطنية لعام 2030 فرصة عظيمة للتنمية المستدامة والنمو في العديد من الصناعات، منوهًا أن دبي حملة تسويقية دولية تهدف إلى جذب المسافرين الفضوليين إلى الإمارة. تعرض حملة Live Your Story تنوع قطاع السياحة في دبي، من ناطحات السحاب الشاهقة والفنادق الحديثة إلى المناطق الثقافية والأنشطة التقليدية. على عكس الحملات السابقة، تركز Live Your Story على تجارب السفر المخصصة التي ارتفعت شعبيتها بعد الوباء. ستكون الحملة متاحة بـ 20 لغة عبر منصات متعددة وعبر أسواق المصادر الرئيسية التي أعادت فتح الحدود.وأكد رئيس لجنه السياحة والطيران، أن مصر ستتبنى مناهج مماثلة وتنفذ استراتيجيات تسويقية تتماشى مع التصور والاحتياجات الحالية، بالإضافة إلى ذلك، وسعت الحكومة المصرية عددًا من سياساتها وحوافزها المخصصة للمساعدة، ومنها إلغاء رسوم التأشيرة حتى 30 أبريل من العام المقبل للسياح الذين يزورون جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، مع تعليق فواتير المياه والغاز والكهرباء بالنسبة للفنادق والشركات السياحية الأخرى، حتى 31 ديسمبر من هذا العام، بالإضافة إلى ذلك، ستتم إعادة جدولة جميع الديون المستحقة على الشركات في القطاع، مع عدم استحقاق السداد حتى 1 يناير 2021.