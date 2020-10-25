حسن الرداد يؤجل «أهل الكهف» من أجل «تحت تهديد السلاح»

قرر النجم حسن الرداد التعاقد على بطولة فيلم "تحت تهديد السلاح"، لتقديمه خلال الفترة القادمة بعد انسحاب طاقم عمله الأول، لانشغالهم بأعمال رمضانية جديدة وخوفهم من ضغط الوقت خلال رمضان.وبعد التعاقد الجديد قرر النجم تأجيل تصوير فيلمه الآخر «أهل الكهف» الذي كان من المتوقع بدء تصويره بداية الشهر المقبل، من خلال تصوير مجموعة من المشاهد بإحدى المناطق الصحراوية بمصر وبعدها السفر الخارجي.وكان المخرج عمرو عرفة قد اختار المغرب وعاين عدة أماكن من أجل بدء التصوير هناك، ويعود للقاهرة لاستكمال التصوير.وقرر حسن الرداد عدم التواجد في الموسم الرمضاني القادم الجديد، نظرا لانشغاله بالسينما وعدم وجود وقت لتصوير أي أعمال جديدة.