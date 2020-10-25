سمكة قرش تهاجم رجلا قبالة ساحل أستراليا

قال منقذون إن رجلا يبلغ من العمر 59 عاما يرقد في حالة خطيرة بعدما هاجمته سمكة قرش عند الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا، اليوم الأحد.ونقل المسعفون الرجل من منطقة بريتومارت ريف إلى مستشفى تاونزفيل لمعالجته من جروحه البالغة.وذكرت وسائل إعلام أن الرجل كان يمارس الصيد بالرمح قرب المنطقة عندما هاجمته سمكة القرش في وقت الظهر تقريبا.وقال ديفيد همفريز، الطبيب في جمعية لايف فلايت أستراليا: "لا يزال في حالة خطيرة بعدما تدخلنا لإسعافه، ويخضع الآن لجراحة عاجلة هنا في المستشفى".وتشير جمعية تارونجا كونسرفيشن سوسايتي أستراليا إلى أن عدد هجمات أسماك القرش المميتة دون أي استفزاز في أستراليا هذا العام بلغ سبع هجمات، من بينها هجومان في كوينزلاند.