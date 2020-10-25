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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 79 طن مواد غذائية ولحوم مجهولة المصدر بالمنوفية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:55 ص
ضبط مواد غذائية
ضبط مواد غذائية
ولاء القاضى
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تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، من ضبط مصنع للحلاوة الطحينية لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر لتصنيع الحلاوة الطحينية، وتم ضبط (45 طن سمسم، و30 طن سكر، و18 برميل زيت غذائي بإجمالى مضبوطات 77 طن و600 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر)، وضبط 810 كجم حلويات مجهولة المصدر بإحدى محلات بيع الحلوى.

كما تم تحرير محضرين لأصحاب مخازن لبيع المواد الغذائية بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها وضبط (2 طن و500 كجم أرز، و1 طن مكرونة)، فيما تم تحرير محضر لصاحب مصنع لحوم مجمدة لحيازته وبيعه لحوم مجهولة المصدر وضبط (2 طن و175 كجم لحوم وكبدة مجمدة، و2 طن ملح طعام)، ومحضر آخر لصاحب شادر لبيع الأسماك المجمدة والمملحة وضبط

(ما يزيد عن 2 طن أسماك مجمدة ومملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي).

كما تمكنت مباحث التموين من تحرير 325 قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة خلال عدد من الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة خلال الفترة من 15 وحتى 21 أكتوبر 2020، ومنها تحرير 18 قضية فى مجال الغش التجارى وحيازة سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتقليد العلامات التجارية، و121 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و42 قضية عدم وجود شهادة صحية، و5 قضية عدم وجود سجل تجارى محلات تجارية، و26 قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و43 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن مخابز بلدي، و34 قضية عدم نظافة أدوات العجين مخابز بلدية، و3 قضية عدم تواجد المدير المسئول مخابز بلدية، و7 قضية عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل مخابز بلدية، و26 قضية عدم مزاولة النشاط في أوقات العمل لمستودعات الغاز.

ومن أبرز قضايا الغش التجاري التي تم ضبطها خلال الحملة تحرير محضرين لأصحاب مصانع ومخازن منظفات بدون ترخيص، وضبط أكثر من (6 طن سلفونيك، و3 طن صودا كاوية، و8 آلاف و400 كيس اريال)، وضبط مصنع مراتب جاهزة يعمل بدون ترخيص وضبط (100 لوح أسفنج "سوفت"، و150 بكرة لصق، و30 شاسيه حديد "سوفت"، و30 مرتبة منتج نهائي مدون عليه علامة تجارية غير مسجلة).

كما تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن أدوات مدرسية يمارس النشاط بدون ترخيص، وضبط (1000 كراسة أنواع مختلفة بدون مستندات او فواتير دالة على مصدرها)، وتحرير محضر آخر ضد صاحب مخزن أسمدة زراعية لحيازته أسمدة زراعية مجهولة المصدر، و( ضبط 5 طن سماد زراعي، وضبط 55 عبوة وكيس مخصبات زراعية منتهية الصلاحية بمحل لبيع المخصبات الزراعية)، وتحرير 3 محاضر لأصحاب مخابز لتجميع خبز بلدي مدعم محظور تداوله خارج المخابز البلدية لإعادة بيعه فى السوق السوداء، وضبط (4000 رغيف بلدى مدعم لبيعه فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي)، وضبط 4 طن دقيق فاخر بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها.

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