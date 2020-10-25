12472 إصابة جديدة بكورونا في التشيك

أظهرت بيانات وزارة الصحة في التشيك، اليوم الأحد، تسجيل 12472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 أكتوبر، وهي أعلى حصيلة يومية يجري تسجيلها خلال عطلة نهاية الأسبوع.وارتفع بذلك إجمالي الإصابات في الدولة، التي يبلغ تعدادها 10.7 مليون نسمة، إلى 250797 حالة، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2077 بعد تسجيل 106 وفيات جديدة.