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الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

12472 إصابة جديدة بكورونا في التشيك

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:33 ص
كورونا في التشيك
كورونا في التشيك
وكالات
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أظهرت بيانات وزارة الصحة في التشيك، اليوم الأحد، تسجيل 12472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 أكتوبر، وهي أعلى حصيلة يومية يجري تسجيلها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفع بذلك إجمالي الإصابات في الدولة، التي يبلغ تعدادها 10.7 مليون نسمة، إلى 250797 حالة، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2077 بعد تسجيل 106 وفيات جديدة.

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