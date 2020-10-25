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الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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اليوم الثاني للماراثون البرلماني
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:09 ص
انتخابات مجلس النواب
تصوير :ياسمين يحيى - محمد اسد
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