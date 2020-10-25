استقرار في أسعار الدواجن اليوم الأحد 25-10-2020

أسعار الدواجن اليوم الأحد،





أسعار الدواجن اليوم الأحد 25/10/2020 وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية إن أسعار الدواجن سجلت سعر يبدأ من ٢١ جنيهًا من المزرعة تباع للمستهلك بسعر من ٢٦ جنيهًا وحتي ٢٨ جنيهًا تختلف على حسب المنطقة.



وأضاف السيد، في تصريحات لـ "الدستور" أن إنتاج مصر من الدواجن ارتفع خلال السنوات الأخيرة مما جعل مصر تمتلك مخزون استراتيجي يكفي للتصدير للخارج ويكفي لتغطية السوق المحلي ولا داعي للاستيراد من الخارج.



وأكد على قدرة مصر على التصدير من الدواجن بسبب ارتفاع حجم الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.



أسعار الدواجن البلدى اليوم الأحد وسجلت أسعار الدواجن البلدي، استقرار في الأسواق عند سعر ٢٧ جنيهًا من المزرعة تباع للمستهلك بسعر يبدأ من ٣٠ جنيهًا وحتي ٣٣ جنيهًا تختلف علي حسب المنطقة.





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شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد ٢٥ أكتوبر، حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض منها في الأسواق.وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسطوالبيض في الأسواق لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وضبط حركة الأسواق.