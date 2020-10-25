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الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقرار في أسعار الدواجن اليوم الأحد 25-10-2020

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:49 م
الدواجن
الدواجن
دعاء أبو العزم
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شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد ٢٥ أكتوبر، حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض منها في الأسواق.

وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط  أسعار الدواجن اليوم الأحد، والبيض في الأسواق لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وضبط حركة الأسواق.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 25/10/2020

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية إن أسعار الدواجن سجلت سعر يبدأ من ٢١ جنيهًا من المزرعة تباع للمستهلك بسعر من ٢٦ جنيهًا وحتي ٢٨ جنيهًا تختلف على حسب المنطقة.

وأضاف السيد، في تصريحات لـ "الدستور" أن إنتاج مصر من الدواجن ارتفع خلال السنوات الأخيرة مما جعل مصر تمتلك مخزون استراتيجي يكفي للتصدير للخارج ويكفي لتغطية السوق المحلي ولا داعي للاستيراد من الخارج.

وأكد على قدرة مصر على التصدير من الدواجن بسبب ارتفاع حجم الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

أسعار الدواجن البلدى اليوم الأحد

وسجلت أسعار الدواجن البلدي، استقرار في الأسواق عند سعر ٢٧ جنيهًا من المزرعة تباع للمستهلك بسعر يبدأ من ٣٠ جنيهًا وحتي ٣٣ جنيهًا تختلف علي حسب المنطقة.

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