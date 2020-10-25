38.718 إصابة جديدة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى أكثر من 5ر8 مليون حالة، وذلك عقب تسجيل 83 ألفا و718 حالة خلال ال24 ساعة الماضية.وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأحد - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 224 ألفا و891 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.