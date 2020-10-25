38.718 إصابة جديدة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
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أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى أكثر من 5ر8 مليون حالة، وذلك عقب تسجيل 83 ألفا و718 حالة خلال ال24 ساعة الماضية.
وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأحد - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 224 ألفا و891 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأحد - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 224 ألفا و891 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.