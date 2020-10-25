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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع قتلى واصابات انفجار كابول لـ100 شخص

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:42 ص
انفجار كابول
انفجار كابول
وكالات
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أكد مسؤول أمني، أن حصيلة قتلى الانفجار الذي وقع خارج مركز تعليمي في الجزء الغربي من العاصمة الأفغانية، كابول وصلت إلى 30 شخصا على الأقل، فيما أصيب أكثر من 70 آخرين، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأحد.

ووقع الحادث بمنطقة "داشت إي بارشي"، وكان مهاجم انتحاري قد حاول دخول المركز أمس السبت، لكنه فجر نفسه، عندما اقترب منه حراس الأمن.

وتابع المسؤولون أن "معظم الضحايا من الشبان والمراهقين".

وقال طالب بالمركز لقناة "طلوع نيوز" إن الانفجار وقع بينما كان الطلاب يغادرون.

ونفت حركة طالبان تورطها في الهجوم وزعم بيان منسوب لتنظيم "داعش" أنه لم يتم التحقق بعد من الحادث.

وأدى الهجوم إلى غضب وإدانة واسعة النطاق في أفغانستان وخارجها.

وذكر القصر الرئاسي في بيان، أنه ينبغي على حركة طالبان أن توافق على وقف لإطلاق النار.

وقال الممثل المدني لحلف شمال الأطلسي ناتو في أفغانستان، ستيفانو بونتيكورفو: "إن إزهاق أرواح الشباب الأبرياء أمر غير مقبول على الإطلاق".

ومن إسلام أباد، أعربت وزارة الخارجية الباكستانية عن تعاطفها وتعازيها للمتضررين، وقالت إن البلاد "تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي غير الإنساني.

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