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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الحرير المخملي» يعيد جمال سليمان للدراما التليفزيونية بعد غياب عامين

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:36 ص
جمال سليمان
جمال سليمان
محمد قدري
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يعود النجم السوري جمال سليمان إلى الدراما المصرية بعد غياب أكثر من عامين منذ أن قدم مسلسل "أفراح إبليس" على إحدى القنوات المشفرة وذلك من خلال مسلسله الجديد "الحرير المخملي".

المسلسل الجديد ينتمي إلى فئة الأعمال الطويلة التي تصل إلى 60 حلقة ويعرض خارج الموسم الرمضاني، من خلال التطرق إلى حقب زمنية بداية من أربعينات القرن الماضي.

وعلم "الدستور" أن مشكلة إنتاجية أطاحت باستعدادات 2 من المخرجين قبل ذلك حتى تم حل المشكلات والاستعانة بالمخرج أحمد خالد أمين الذي قرر بدء التصوير منتصف نوفمبر القادم على أن يكون العمل جاهزا خلال فبراير القادم.

المسلسل الجديد يقدم مفارقات بين عدة طبقات غنية وفقيرة والصراع الفكري بينهما وتشارك في البطولة ريم البارودي والعمل من تأليف محمد ناير.

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