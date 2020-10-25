11 ألف إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

سجلت بلجيكا في المتوسط 11.891 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يوميا بين 15 و21 أكتوبر الجاري أي بزيادة قدرها 50٪ عن الأسبوع السابق لتلك الفترة.وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) - حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية اليوم الأحد - أن معدل دخول المستشفيات بلغ 433 حالة يوميا بزيادة قدرها 85٪.وأضاف "سيانسانو" أنه تم إدخال 4.041 شخصا إلى المستشفى بسبب كوفيد-19 (8%)، وتم نقل 708 في العناية المركزة (12 ٪) ووفاة 10.737 حالة، موضحا أنه تم تسجيل 39.1 حالة وفاة في الفترة بين يومي 15 و21 أكتوبر الجاري.يذكر أنه منذ ظهور الجائحة في بلجيكا، أصيب 305.409 أشخاص بالفيروس. وانتشر (كوفيد-19) مؤخرا في مناطق بروكسل العاصمة وفي "لييج" و"شارلوا" إضافة إلى "أنتورب" التي كانت بؤرة للفيروس منذ ظهوره في بلجيكا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.