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مصر

«النقل» توقع وثيقة تعاون مع السودان في الربط السككي

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:30 ص
النقل توقع وثيقة
النقل توقع وثيقة تعاون مع السودان
علا غزال
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عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع هاشم ابن عوف، وزير النقل والبنية التحتية السوداني، بحضور السفير السوداني بالقاهرة ورؤساء هيئات سكك حديد مصر والموانئ البرية والجافة والنقل النهري ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.

بدأ الاجتماع بمناقشة بنود وثيقة التعاون المشترك فى مجال الربط السككى والتي تهدف إلى توفير التمويل اللازم لبدأ دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الربط السككي بين مصر والسودان والذي سيمتد في مرحلته الاولى من مدينة أسوان وحتى جنوب وادي حلفا، وحيث سيكون هذا التمويل من خلال التنسيق والتعاون بين كل من مصر والسودان والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية وقام الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع بتوقيع الوثيقة وتسليمها إلى السفير السوداني بالقاهرة لتوقيعها من جانب وزير النقل والبنية التحتية السوداني.

كما ناقش الجانبان حول عدد من مشروعات الطرق مثل دراسة تنفيذ الطريق البري بين مصر وتشاد مرورًا بالسودان، ليكون بوابة للتجارة بين البلدين وبين تشاد ودول غرب إفريقيا وكذلك طريق "القاهرة-السودان-كيب تاون" المار في 9 دول إفريقية، حيث أكد الوزير أن مصر تقوم حاليا بتنفيذ جزء المحور داخل الأراضي المصرية (القاهرةأرقين)، إذ يمر الطريق بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ثم يمتد الطريق من أسوان وحتى الحدود المصرية مرورا بمفارق توشكى وحتى "أرقين" عند خط عرض 22 ومنها إلى السودان، مشيرا إلى أن هذا المشروع له أهمية كبيرة في تحقيق الربط البري وزيادة حركة التجارة مع الدول الإفريقية، وكذلك خدمة المواطن المصري والإفريقي وفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.

وطلب الجانب السوداني التعاون مع الجانب المصري في مجال النقل البحري وفي تدريب الكوادر البحرية في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث أكد وزير النقل المصري على أن مصر ستوفر كافة إمكاناتها لتدريب الكوادر الفنية السودانية سواء في الأكاديمية العربية أو في الموانئ المصرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على عقد لقاء مشترك لمتابعة التقدم في كافة مشروعات التعاون وبحث تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير على أن الفترة القادمة لابد أن يتم خلالها تنفيذ خطط عاجلة لتطوير الهيئة واعادة تأهيل الوحدات النهرية الحالية وإعادة تأهيل العاملين ودعم الهيئة بكوادر فنية متخصصة، لتحقيق نقلة نوعية كبيرة للهيئة في مجال نقل الركاب والبضائع.

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