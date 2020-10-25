«عمليات الإسكندرية» تواصل متابعة ثاني أيام انتخابات النواب

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والممثلة من جميع الجهات التنفيذية والمعنية منعقدة بشكل دائم على مدار الساعة للمتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية، ومدى الإقبال على اللجان واستقبال كافة البلاغات ورصد أي مخالفات أو شكاوى للتعامل الفوري معها، مشيرا إلى أنه يتم التواصل مع الأحياء وكافة الجهات المعنية من خلال الغرفة ولم ترصد أية شكاوى على أرض الواقع على الرغم من التنافس الكبير بين المرشحين.ونسقت مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية بالإسكندرية والجهات الأخرى المشاركة، وتوفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة والأخذ في الإعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) واتباع اشتراطات التباعد، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان الفرعية بالمراكز الانتخابية.وفتحت اللجان أبوابها مجددا أمام الناخبين في مدرسة الظاهرية بباكوس شرق الإسكندرية وذلك في اليوم الثاني من ماراثون الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب.وفتحت اللجان أبوابها أمس السبت واليوم الأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.