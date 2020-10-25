اليابان: 124 إصابة جديدة بكورونا

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأحد، 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في طوكيو وصل الآن إلى 30 ألفا و33 مصابا.كانت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في طوكيو تجاوزت لليوم السادس على التوالي حاجز المائة إصابة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.