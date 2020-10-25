إصابات كورونا في هولندا ترتفع لـ 287 ألف

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في هولندا إلى 287 ألفا و229 حالة حتى الساعة السابعة والنصف بتوقيت أمستردام،من صباح اليوم الأحد، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في هولندا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 7081، وتعافى من الفيروس 5567 شخصا من المصابين حتى الآن، وكانت سلطات قد أعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا قبل نحو 34 أسبوعا.