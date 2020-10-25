مطران سمالوط يلقي عظة روحية في سفر أعمال الرسل

ترأس الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي صباح اليوم، بمطرانية سمالوط.شارك بحضور القداس الإلهي، عدد غفير من شعب الإيبارشية، ومجمع كهنة إيبارشية سمالوط، بالإضافة لحضور الشمامسة والخدام.وألقى الأنبا بفنوتيوس خلال طقس القداس عظة روحية تدور حول سفر أعمال الرسل في الأصحاح رقم 15 بالكتاب المقدس.