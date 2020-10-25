«بناء الجسور».. العظة الروحية لأسر كنيسة قلب يسوع

أطلقت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، تحت رعاية الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، لقاء روحي للأسر القبطية الكاثوليكية تحت عنوان "بيت علي الصخر" وذلك بكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة.شارك بحضور فعاليات اللقاء الأب جورج سامي، الراعي المساعد بالكنيسة، كما شارك عدد من خدام الكنيسة.وخلال اللقاء، ألقى الأستاذ أمير إبراهيم، منسق لجنة الأُسر بالإيبارشية البطريركية، محاضرة حول "بناء الجسور".