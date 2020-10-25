424 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأحد، تسجيل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" البرازيلية، على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته الوزارة، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 89 ألفا و142 حالة.وأضافت أنه تعافى حتى الآن 83 ألفا و443 حالة من الفيروس، وهناك 4929 حالة نشطة في البلاد.