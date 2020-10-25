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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انتعاش صادرات هونج كونج سبتمبر الماضي بسبب تعافي الاقتصاد الصيني

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:03 ص
صادرات هونج كونج
صادرات هونج كونج
وكالات
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قال وزير مالية هونج كونج بول تشا، اليوم الأحد، إن صادرات المدينة انتعشت خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك يرجع إلى تعافي الاقتصاد الصيني.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تشان القول إن إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث للمدينة أظهر تحسنا كبيرا مقارنة بالربعين السابقين.

وكان إجمالي الناتج المحلي قد تراجع بنسبة 9% خلال الربعين الأول والثاني، بعدما أجبر فيروس كورونا معظم الدول على فرض إجراءات إغلاق.

وأشار تشان إلى أن الصين، التي تعتمد عليها هونج كونج في نصف تجارتها، سجلت نموا في الصادرات بنسبة 9.9% وبنسبة 2.13% في الواردات.

وأوضح تشان أن استهلاك المستهلكين في هونج كونج تعافى أيضا، حيث تمكنت المدينة حتى الآن من السيطرة على تفشي فيروس كورونا، كما ارتفع إنفاق المستهلكين.

وقال تشان إن الضغط الاقتصادي سوف يتراجع في مع تعافي الاقتصاد الصيني.

وقالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام في منشور منفصل على الموقع الإلكتروني للحكومة" في هونج كونج، وضع الفيروس مستقر بوجه عام".

وأضافت" الوضع المستقر لا يعطينا فقط وقتا للاستراحة، ولكن يسمح لنا أيضا باتخاذ إجراءات سيطرة أكثر دقة واستئناف المزيد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بصورة تدريجية مع السيطرة على الفيروس".

وكان معدل البطالة في هونج قد ارتفع خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضيين بنسبة 6.4%، ليصل لأعلى مستوى له منذ 16 عاما، وذلك في ظل إغلاق قطاع الخدمات بسبب الفيروس.

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