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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مؤسسة أغصان الكرمة تزور دار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
دار سيدة السلام للأقباط
دار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بمساكن شيراتون
ماريان رسمى_تريزة شنودة
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زارت مؤسسة أغصان الكرمة، دار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بمساكن شيراتون بمصر الجديدة.

تضمن اليوم تمثيل بعض الترانيم الحركية، وذلك بمشاركة أبناء الدار من ذوي القدرات الخاصة، وسط جو تسوده الفرحة والبهجة.

يذكر أن دار سيدة السلام تم انشائه برعاية الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، لخدمة ذوى القدرات الخاصة بمساكن شيراتون بمصر الجديدة.

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