مؤسسة أغصان الكرمة تزور دار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك

زارت مؤسسة أغصان الكرمة، دار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بمساكن شيراتون بمصر الجديدة.تضمن اليوم تمثيل بعض الترانيم الحركية، وذلك بمشاركة أبناء الدار من ذوي القدرات الخاصة، وسط جو تسوده الفرحة والبهجة.يذكر أن دار سيدة السلام تم انشائه برعاية الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، لخدمة ذوى القدرات الخاصة بمساكن شيراتون بمصر الجديدة.