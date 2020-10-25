الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بالرتبة القمصيّة للأب ميلاد موسى

منح الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيوم وبني سويف، الرّتبة القمصيّة للأب ميلاد موسى، راعي كنيسة مار جرجس بالجيزة، والوكيل العام للمطرانيّة.تم ذلك خلال القدّاس الإلهيّ الذي أُقيم بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضيّ للسيامة الكهنوتية للأب ميلاد موسى.حضر الاحتفال عدد من آباء كهنة مطرانية الجيزة، وكذلك القمص بيشوي فوزي، الوكيل الرعوي للإيبارشية البطريركية، والأب بيشوي رسمي، رئيس كُلّيّة العلوم الإنسانيّة واللاّهوتية بالمعادي، وعائلة الأب القمص الوكيل، وشعب الكنيسة.وفي عظته، شكر الأب ميلاد على كل عمله، كما أشاد بكوكبة الآباء الكهنة، لكونها علامة محبّة للأب الوكيل. وفي ذات السياق، شكر الأنبا توماس الآباء كهنة الجيزة على كل تعبهم ومحبتهم للإيبارشيّة.وفي كلمة شُكر في نهاية القدّاس، شكر الأب القمّص ميلاد موسى الأنبا توماس على مبادرته بمنحه هذه الدرجة، وشكر كل الآباء الكهنة.