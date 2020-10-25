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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا باخوم يزور كاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بقويسنا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:52 ص
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
ماريان رسمى
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زار الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، كاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا في زيارة رعوية.

تأتي الزيارة في إطار الاطمئنان على الأحوال الرعوية للكنيسة، وكان في استقباله وقام بالترحيب بنيافته الأب برنابا فانوس راعي الكنيسة، وشعب الرعية.

وخلال الزيارة الرعوية ترأس الأنبا باخوم صلاة رفع بخور بالكنيسة، وألقي كلمته عن "قانون الإيمان"، وتأمَّل في "مفهوم كلمة إيمان وما تمثله لنا"، كما قام فريق التسبيح بالكنيسة بتقديم باقة من الترانيم الروحية.

وقام نيافته أيضًا بتكريم خدام مدارس الأحد (ابتدائي)، ثم اختتم العشية بالبركة الرسولية وأطلق الجميع بسلام.

من ناحية أخرى، استقبل الأنبا باخوم الأنبا مكسيموس، مطران بنها وقويسنا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، والذي صاحبه عدد من الآباء الكهنة، وذلك لتهنئة الأنبا باخوم على افتتاح كاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا، والتعرف على نيافته.

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