إصابة مدير مكتب نائب الرئيس الأمريكى بكورونا

أعلن ناطق باسم مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، أن مدير مكتب نائب الرئيس، خضع لفحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتبين أنه مصاب بالمرض.وقال ديفين أومالي، المتحدث باسم نائب الرئيس في بيان، إن مارك شورت وضع في الحجر الصحي، مضيفًا أن نتيجة فحوص نائب الرئيس وزوجته أكدت عدم إصابتهما بالمرض وهما "صحة جيدة".وتابع "أومالي" أنه بالاتفاق مع أطباء البيت الأبيض، يواصل "مايك بنس" الذي يخوض الحملة الانتخابية الاقتراع الثالث نوفمبر، برنامجه.وسجلت الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي عددًا قياسيًا من الإصابات بلغ 89 ألفا، وفقا للبيانات المحدثة لجامعة جونز هوبكنز، وبلغ مجموع الوفيات في الولايات المتحدة 225 ألفًا.