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الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تسجل 50 ألفا و129 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:12 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 50 ألفا و129 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و578 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت بيانات الوزارة، اليوم الأحد، أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد بلغ 7 ملايين و864 ألفًا و811 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 118 ألفًا و534 حالة، حسبما ذكرت قناة «إن دي تي في» الهندية.

وتعاني الهند من أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود، حيث أجبر فيروس كورونا العديد من الشركات على الإغلاق، فيما فرضت الحكومة إجراءات صارمة للحيلولة دون تفشي الفيروس في البلاد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية بسوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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