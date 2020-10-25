باكستان: ارتفاع حصيلة إصابات كورونا إلى 327 ألفا و367 حالة

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في البلاد إلى 327 ألفًا و367 حالة.وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بالوزارة، اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6731 حالة، حسبما نقلت عنه قناة «جيو نيوز» الباكستانية.وأضاف المركز، أنه تم تسجيل 143 ألفًا و526 حالة إصابة في إقليم «السند»، و102 ألف و467 حالة في إقليم «البنجاب»، بينما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم «بلوشستان» 15 ألفًا و791 حالة، وفي إقليم «خيبر بختونخوا» 38 ألفًا و923 حالة، كما تم تسجيل 18 ألفًا و764 حالة إصابة في العاصمة إسلام أباد، و4148 حالة في إقليم «جيلجيت بالتستان»، بالإضافة إلى 3748 حالة في إقليم «آزاد جامو وكشمير».يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.