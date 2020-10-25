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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا عالميًا تتجاوز 42.4 مليون حالة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:43 ص
كورونا حول العالم
كورونا حول العالم
وكالات
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أظهر الإحصائيات الأخيرة أن أكثرمن 42.4 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و146185.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق وإجمالي الوفيات وعدد الإصابات المؤكدة

1- الولايات المتحدة 224128- 8528383
2- الهند 117956- 7814682
3- البرازيل 156471- 5353656
4- روسيا 25821- 1497167
5- الأرجنتين 28338 -1069368
6- إسبانيا 34752 -1046132
7- فرنسا 34508- 1041075
8- كولومبيا 29802- 998942
9- بيرو 34033- 883116
10- المكسيك 88312- 880775

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها وعدد الوفيات وعدد الإصابات
- العراق 10568 - 449153
- السعودية 5281 -344552
- المغرب 3205 - 190416
- عمان 1147- 111837

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