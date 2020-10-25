إصابات كورونا عالميًا تتجاوز 42.4 مليون حالة

أظهر الإحصائيات الأخيرة أن أكثرمن 42.4 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و146185.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:الدول والمناطق وإجمالي الوفيات وعدد الإصابات المؤكدة1- الولايات المتحدة 224128- 85283832- الهند 117956- 78146823- البرازيل 156471- 53536564- روسيا 25821- 14971675- الأرجنتين 28338 -10693686- إسبانيا 34752 -10461327- فرنسا 34508- 10410758- كولومبيا 29802- 9989429- بيرو 34033- 88311610- المكسيك 88312- 880775- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:الدول وترتيبها وعدد الوفيات وعدد الإصابات- العراق 10568 - 449153- السعودية 5281 -344552- المغرب 3205 - 190416- عمان 1147- 111837