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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفارة الأمريكية فى أذربيجان تتلقى معلومات عن تهديدات بهجمات وعمليات خطف

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:40 ص
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في أذربيجان
وكالات
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ذكرت السفارة الأمريكية في أذربيجان أنها تلقت معلومات عن هجمات وعمليات خطف قد تستهدف مواطنين أمريكيين وأجانب في هذا البلد على خلفية النزاع في إقليم ناجورني قره باغ.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت البعثة الدبلوماسية على موقعها الإلكتروني أوردتها وزارة الخارجية الأمريكية أن "سفارة الولايات المتحدة في باكو تلقت معلومات تتمتع بالصدقية عن هجمات إرهابية وعمليات خطف محتملة تستهدف مواطنين أمريكيين وأجانب في باكو".

وأضافت السفارة أن "الرعايا الأمريكيين مدعوون إلى توخي مزيد من الحذر في الأماكن التي قد يجتمع فيها أمريكيون أو أجانب"، بما في ذلك الفنادق الكبيرة في العاصمة، من دون مزيد من التفاصيل عن مصدر هذه التهديدات.

ويأتي هذا التحذير غداة رسالة مماثلة تحدثت فيها وزارة الخارجية الأمريكية عن تهديدات "تتصف بالصدقية" بهجمات أو عمليات خطف قد تستهدف أمريكيين في إسطنبول أو أماكن أخرى لكن الخارجية الأمريكية لم تربط بين التحذيرين.

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