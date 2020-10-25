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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

العراق يعتزم الشروع بتنفيذ 4 مشاريع فى قطاع الغاز جنوبى البلاد

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
إحسان عبد الجبار
إحسان عبد الجبار
وكالات
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صرح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أن وزارة النفط تعتزم الشروع بتنفيذ أربعة مشاريع لاستثمار الغاز المصاحب يتوقع بدء الإنتاج فيها بحلول عام 2023 في حقول محافظات البصرة وميسان والناصرية جنوبي العراق.

وقال وزير النفط لصحيفة "الصباح" الصادرة اليوم الأحد "أن محافظة البصرة ستشهد قريبا البدء في بناء أضخم أبراج تجزئة الغاز الطبيعي في البلاد في مشروع معمل حقل أرطاوي في شركة غاز البصرة بطاقة تصل إلى 400 مليون قدم مكعب قياسي يوميا ومن المتوقع بدء الإنتاج في أواخرعام 2022".

وأوضح "ستطلق قريبا إشارة للبدء العمل بنصب برج تجزئة ضمن مشاريع شركة غاز البصرة لاستثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام في حقول تراخيصكبريات شركات الخدمة النفطية العالمية في حقول غربي القرنة الأول الذي تديره شركة أكسون موبيل الأمريكية وحقل الزبير الذي تديره شركة إيني الإيطالية وحقل الرميلة الذي تديره شركة بي بي البريطانية".

وذكر"أن معدات البرج تزن أكثر من 600 طن وبارتفاع 52 مترا وهي الجزء الأساس والأكبر والضخم في عملية الإنتاج بين معدات معمل غاز البصرة للمرحلتين الأولى والثانية وباستخدام تقنية حديثة لفصل السوائل بطاقة 200 مليون قدم مكعب لكل مرحلة".

وقال وزير النفط "إن مشاريع استثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام بحدود مليار و200 مليون قدم مكعب إضافي للتخلص من حرق الغاز الطبيعي تتم مـن خلال تنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب في معمل ََمعالجة الناصرية بطاقة 200 مليون قدم مكعب وحقل الحلفاية فـي محافظة ميسان لاستثمار 300 مليون قدم مكعب، ومن المؤمل أن ينتهي المشروعان نهاية العام 2022".

وذكر أن مشروع حقل أرطاوي في شركة غاز البصرة لإستثمار 400 مليون قدم مكعب ومشروع حقل أرطاوي في شركة غاز الجنوب لاستثمار 300 مليون قدم مكعب سينجزان العام الحالي.

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